A través de su cuenta de Instagram, Karim Vidal se mostró demasiado emocionada al compartir gratos momentos con su pequeño, tras varias semanas de haberse alejado de la madre de su hijo.

Mediante su Instagram, la norteamericana compartió con sus seguidores un video de lo contenta que se siente luego de compartir gratos momentos junto a su hijo Antonio, después de varias semanas de no verlo.

En dicho material audiovisual se aprecia a Karim Vidal jugando con su engreído. De esta manera, la expareja de Katty García demuestra el gran amor que tiene hacia su pequeño y cuánto lo ha extrañado durante esas largas semanas de no verlo.

Katty García y Karim Vidal Foto: Instagram

Como se recuerda, Karim Vidal le dedicó un extenso mensaje a la madre de su hijo después de enterarse que ella ya tendría una nueva pareja.

“Si fuiste, si eres o serás gay, ese es tema que no me importa. Si estás confundida o tienes problemas de personalidad, da igual. El detalle que se le olvidó es que trajimos un niño al mundo en una familia homoparental que él no eligió, fuimos nosotras”, escribió.

“Y dolida no estoy, pero sí muy triste porque tengo 56 días sin ver a mi hijo, sin poder besarlo, abrazarlo y me duele el alma. ‘Drama’, llámalo así, está bien, te dejo. Pero las mentiras solitas se caen y poco a poco sale a la luz todo. No me da vergüenza ser lesbiana, lo que me daría vergüenza es lastimar, engañar, utilizar a otros”, exclamó al conocer a la pareja de la peruana.