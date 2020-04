Karla Tarazona envió un contundente mensaje en Instagram con el que dejó claro que poco o nada le importan las críticas que pueda recibir por parte de algunos personajes.

La exconductora de TV aseguró que no está dispuesta a responder a los comentarios de quienes la cuestionan por su forma de actuar.

“Creo que a algunas personas les falta algo importante: comprensión de lectura. jajajaj. En fin, está más que claro que no opino de lo que no me suma, de lo que no existe en mi vida o en la vida de mis hijos. En este libro no hay extras”, aseveró la expareja de Leonard León en Instagram.

Karla Tarazona se pronuncia en Instagram

Actualmente Karla Tarazona se encuentra pasando la cuarentena al lado de sus tres hijos, dos de los cuales nacieron fruto de su relación con Leonard León.

La expanelista de Válgame suele utilizar su cuenta de Instagram para compartir con sus fans fotos y videos de cómo vive el período de aislamiento social obligatorio.

Olenka Cuba arremete contra Karla Tarazona

Reccientemente, Olenka Cuba tildó de “ridícula” a Karla Tarazona luego de que la expanelista de Válgame comentara sobre el hecho de que Leonard León evitara mencionar a los dos hijos que tuvo con ella y solo mencionara a su hija con la modelo.

“Me cansé que siempre que se trate de mi hija, otras personas metan su cuchara y busquen el momento para tener titulares. Hablaste del anuncio de mi embarazo, hablaste cuando nació mi hija y seguro que ibas a hablar de su cumpleaños”, escribió.

“Que ridícula eres. Como te mueres por seguir en vigencia, dirigiéndote siempre a menores de edad. Nunca me he dirigido a tus hijos, pero como veo que tú lo haces con mi hija después no te quejes. Ridícula”, añadió la novia de Leonard León en Instagram.