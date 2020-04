El famoso grupo de hermanos Jonas Brothers se unieron a una asociación benéfica para enviar un mensaje de aliento y esperanza a cientos de niños con enfermedades terminales que se han visto afectados por las medidas de cuarentena.

Make A Wish cumple deseos a menores con condiciones que ya no aplican para tratamientos médicos pero, debido a la actual coyuntura creada por el coronavirus, no será posible realizar los sueños de muchos de ellos.

Preocupados por el estado de ánimo de los niños durante la etapa de aislamiento social; Kevin, Joe y Nick Jonas, decidieron pronunciarse y animar a sus pequeños fanáticos con unas palabras de ánimo.

“Sabemos que sus deseos se han cancelado por todo lo que está pasando pero queremos que sepan que los amamos y que pensamos que ustedes son los mejores”, indicaron los Jonas Brothers en la grabación difundida en Instagram.

Nick Jonas, el menor de la familia, recomendó a los niños distraer sus mentes con actividades recreativas y educativas. “Se que estos son tiempos confusos, pero lo que me ayuda es escribir, puede ser en un diario o un poema, una canción, o lo que sea que te haga feliz”, dijo.

Jonas Brothers (Foto: AFP)

“Sigan luchando, ustedes son los más fuertes del mundo. Sigan pidiendo esos deseos (...) Espero que este pequeño video les brinde alegría y deseamos conocerlos", finalizaron los hermanos.