Jennifer Lopez cancela su boda con Alex Rodríguez

Jennifer Lopez fue la más reciente invitada al espacio casero de la presentadora Ellen DeGeneres, a quien reveló que sus planes de matrimonio con su novio Alex Rodríguez, se han visto afectados debido a la pandemia generada por el coronavirus.

Por medio del Instagram Live, la popular Diva del Bronx dio algunos detalles de su vida en aislamiento social y también de su relación amorosa. “En realidad, sí que ha trastocado un poco todo”, admitió la estrella de la música para luego reconocer que no celebrará su boda “ningún día de estos”.

“Ya iremos viendo lo que pasa. La verdad es que no tengo ni idea de qué va a suceder en lo que respecta a las fechas y todo lo demás”, detalló la intérprete de “On the floor” durante la conversación con la conductora para la versión improvisada del famoso programa de The Ellen DeGeneres Show.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

Los planes de JLo se han visto afectados por la crisis sanitaria que vive el mundo y por el momento está analizando, junto a Alex Rodríguez, la evolución de la pandemia del COVID-19 y si todo vuelve a la normalidad en los próximos meses.

Cabe señalar que Jennifer Lopez no está afectada emocionalmente por tener que postergar su unión con el deportista, pues está tomando la situación con tranquilidad y no tiene urgencia de subir al altar por cuarta vez.

En otro momento de la charla, la artista de origen puertorriqueño contó que sus hijos Emme y Max ya iniciaron sus clases virtuales y está encantada con ser su tutora personal.