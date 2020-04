J Balvin está más activo en sus redes sociales, a raíz del aislamiento social que lo mantiene en casa. Es por ello que el artista realiza diversos videos, sobre todo con sus dos perros.

El intérprete de “La canción” publicó un clip titulado “Perrito musical”, con el que pretende hacer reír a sus fans.

PUEDES VER Evaluna Montaner le declara su amor a J Balvin y Camilo da contundente respuesta

Sin embargo, en lugar de risas, el colombiano se llevó críticas por la forma en la que trata a su mascota.

J Balvin. Foto: difusión

En el video se observa a J Balvin apretando varias veces la nariz de su perro con una mano siguiendo la música que proviene de TikTok, mientras que el can cierra los ojos.

Esto fue mal visto por sus seguidores, que no tardaron en calificar la acción como maltrato animal.

“Pobre perro, no al maltrato animal”, “¡estás maltratando a tu perrito! Ten cuidado, no es la primera vez”, “la nariz es la parte más delicada y tú se la aplastas”, “este Tiktok no me hizo gracia la verdad, lee un poco más sobre cómo tratar a tu mascota”, “deja de jugar así con ellos Balvin, no hace gracia, no son juguetes”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

En otro video, el músico recurre a su otra mascota, una golden retriever llamada Felicidad con la que, mediante una comedia actuada, llora delante de ella y la asusta, lo que también causó la reacción, a favor y en contra, de sus fans.