La conductora de televisión Gianella Neyra hizo un llamado de reflexión sobre algunas de las actividades que se han dejado de lado, solo para dar prioridad a otras cosas que muchas personas no toman en cuenta.

La artista peruana escribió en su cuenta de Instagram una lista de actos que diversos peruanos ya no realizan. “Arriésgate, besa mucho, perdona rápido, cierra ciclos, pide perdón, sonríe más, quéjate menos, baila, relájate, deja de andar de prisa, disfruta a tu familia, bebe con calma tu café, saborea los postres, disfruta las caminatas y observa más el cielo. La vida no te está pidiendo mucho, solo que la valores”, escribió Gianella Neyra.

PUEDES VER Papá youtuber tendrá remakes internacionales

Asimismo, Gianella Neyra publicó un post con algunas frases que los niños deben saber durante estos días de cuarentena. “Nos quedamos en casa, para protegernos”, “Estamos felices de pasar tiempo juntos”, “¡Gracias por ayudarme”, “Pronto verás a tus amigos” y “Dios nos está cuidando”, se lee en su Instagram.

Gianella Neyra. Foto: Instagram

“Lo estás haciendo muy bien”, “Nos encanta jugar contigo”, “La familia es lo más importante”, “Pronto todo esto pasará” y “Estamos muy orgullosos de ti”, sostuvo la actriz peruana para todos los internautas.

Cabe señalar que la conductora antes de la llegada del coronavirus al Perú manifestó que se siente orgullosa por sus 42 años de vida y toda la trayectoria que tiene en las pantallas de televisión.

Gianella Neyra. Foto: Instagram

“A mí me encanta la idea de crecer y de envejecer. Me parece lo máximo porque estás viviendo y llenándote de experiencias. A veces me da un poco de nervios. Si ves a mi mamá, tiene sesenta y tantos pero, más energía que yo”, afirmó la esposa de Christian Rivero.