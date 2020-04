Evaluna Montaner y Camilo Echeverry suelen arrancar los más hondos suspiros de sus seguidores, y es que son una de las parejas más carismáticas y queridas del mundo artístico.

“Favorito” es el nuevo tema del cantautor Camilo Echeverry, y la letra está inspirada en su esposa Evaluna Montaner, con quien se casó el pasado 8 de febrero durante una ceremonia de ensueño en Miami.

Para promocionar su más reciente trabajo musical, el colombiano grabó un divertido video de su esposa bailando para él, precisamente el hit que ya cautivó los corazones de sus admiradores.

A pesar que han pasado solo 2 días desde su lanzamiento, ha logrado acumular casi 7 millones de reproducciones. (Foto: Instagram)

La hija de Ricardo Montaner hizo gala de todos sus encantos moviéndose al ritmo de la pegajosa canción, vistiendo una camiseta celeste y bastante holgada. Al ritmo de la frase “Tú eres perfecta, tienes 90 - 60 - 90” y en medio de la cocina, la venezolana alegró a su pareja y a sus fans con su demostración de baile.

Cabe señalar que la joven pareja se encuentra confinada en su residencia de Miami, al lado del resto de la familia Montaner. Pese a permanecer en cuarentena, los artistas continúan trabajando en sus proyectos personajes, y recientemente lanzaron “Por primera vez”, canción ‘himno’ de su amor.

Evaluna Montaner también estrenó “If the world was ending”, trabajo musical que realizó junto con el músico canadiense JP Saxe. “No es una canción cualquiera, sino esta, que especialmente en este momento es tan himno. Me hace feliz poder ser parte de esto y espero que lo disfruten muchísimo y que le haga sentir en el corazón lo mismo que a mí. Los quiero, un beso gigante”, señaló la cantante al presentar su single.