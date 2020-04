Duffy: “Una violación es como un asesinato en vida”

Prometió que contaría su historia, esa que la obligó a desaparecer de los escenarios durante una década y ahora hace público su testimonio, a manera de liberación, a través de su blog personal.

La cantante británica Duffy reveló detalles de la agresión sexual en la que también fue secuestrada y drogada, hechos que marcaron su vida para siempre. “Si estás leyendo esto, debo advertirte de que contiene información que puede ser difícil de digerir”, adelanta la intérprete de “Mercy” o “Well Well Well”, al inicio de su relato.

Todo comenzó el día de su cumpleaños. Aquella noche, la artista británica fue drogada en un restaurante. Una vez secuestrada, perdió la noción del espacio y tiempo.

La subieron en un avión, posteriormente la metieron en una habitación y allí estuvo encerrada durante cuatro semanas.

Durante este tiempo, Duffy fue violada y estuvo amenazada de muerte. “No sé cómo tuve la fuerza para soportar esos días, sentí la presencia de algo que me ayudó a seguir viva”, reflexiona ahora. “Con la poca fuerza que tenía, mi instinto fue entonces correr, correr y encontrar un lugar para vivir que no pudiera encontrar”, recuerda. No sabe cómo lo consiguió, pero salió de allí.

De aquella etapa, la cantante solo tiene recuerdos difusos. “Alguien que conocía vino a mi casa y me vio en mi balcón mirando al espacio, envuelta en una manta”, cuenta.

Tras su liberación, llamar a la policía, en caso de tener oportunidad, no parecía una opción segura. “Sentí que si algo salía mal, estaría muerta, y él me habría matado”.

El riesgo de suicidio era altísimo, por ello se puso en manos de una psicóloga, pero “la idea de recuperarme era casi imposible”.

Su secreto entonces se convirtió en un miedo autodestructivo al punto que se planteó desaparecer del mapa, buscarse otra identidad y cargar ella sola con su mochila. El terror que le producía tener que hablar públicamente al respecto estuvo a punto de provocar que Duffy se crease una nueva identidad en un lugar indeterminado del mundo. Pasaban los años y la vuelta a la normalidad era una utopía. Sin embargo, la cantante consiguió volver a tener contacto visual con el resto de la sociedad, y a tener relaciones amorosas. “Solo era una persona herida”, asegura. Su familia tuvo que alejarse para que Duffy recuperase el espacio que le habían robado.

“La violación es como un asesinato en vida, estás vivo, pero muerto. Todo lo que puedo decir es que me llevó mucho tiempo, a veces parecía infinito, recuperar los pedazos que me destrozaron”, confesó.