Danna Paola confiesa cuáles son sus manías más personales [VIDEO]

Danna Paola se encuentra en aislamiento social y al igual que la mayoría de celebridades está más activa en las redes sociales, donde interactúa con sus fieles seguidores, quienes buscan saber más de ella.

Por medio de su perfil oficial de Instagram, la estrella mexicana ha confesado cuáles son sus manías más personales durante una rueda de preguntas de todo tipo.

“Habla acerca de tus manías”, pidió una usuaria; la voz detrás de “Sodio” respondió bastante animada aunque con un poco de vergüenza.

Danna Paola descubre nueva afición durante cuarentena . Foto: Instagram

“Todo el tiempo me estoy agarrando el pelo, o sea todo el tiempo estoy viendo que se me vea bien el pelo, tengo una manía con el pelo muy heavy, las pestañas y la cejas como que siempre me estoy haciendo así (hace un ademán de tocarse el rostro)".

Danna Paola

Otro dato curioso que desveló la intérprete de Lucrecia Montesinos es que sus cejas se las maquilla ella misma; incluso cuando debe interpretar al personaje de Élite, que tiene cejas distintas a las suyas. Además, contó una divertida anécdota sobre la producción española.

“De hecho me están diciendo que cuando ya tengo el pelo perfecto para grabar o para una foto, Omarcito (su estilista) siempre me dice: ‘¡Ay no, ya te vas a agarrar el pelo, ay no!’”, narró la artista de 24 años.

De esta manera, Danna Paola aporta al movimiento Yo me quedo en casa, iniciado por artistas que entretienen a su legión de seguidores por medio de las redes sociales para evitar que salgan de sus hogares innecesariamente y así frenar la propagación del COVID-19.