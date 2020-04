Amiga de Brad Pitt y Jennifer Aniston: “Pueden superar cualquier cosa” [VIDEO]

Alrededor de Brad Pitt y Jennifer Aniston se tejen muchos rumores de una posible reconciliación. Hasta el momento, la expareja no ha salido a hablar para aclarar dichas especulaciones que los comprometen desde el 2016, año en que el ganador del Oscar se divorció de Angelina Jolie.

Ante esto, una amiga de los actores rompió su silencio y aclaró las dudas con respecto a la actual relación que mantienen los famosos.

PUEDES VER Brad Pitt habría convencido a Jennifer Aniston de volver a Friends

Brad Pitt y Jennifer Aniston en los Sag Awards.

Melissa Etheridge, quien cantó en la boda de Jen y Brad, participó en una entrevista para el programa Watch What Happens Live, donde, desde su casa, no pudo evitar ser cuestionada por el conductor Andy Cohen sobre lo que piensa de la reunión de Brad y Jen en los Sag Awards, el pasado 19 de enero.

Asimismo, antes de empezar la charla, la mujer de 58 años advirtió no que mencionaría a Angelina Jolie, ya que en el 2016, ella habló del divorcio de ‘Brangelina’, y a los pocos días representantes de la actriz la notificaron para que no volviera a mencionarla.

Brad Pitt y Jennifer Aniston causaron revuelo con su reunión.

“Yo estaba esperando poder hacer tu show sin mencionarla, cuyo nombre no será mencionado (Angelina Jolie). Amo a Brad y Jen juntos, ellos son hermosos”, dijo Melissa.

“Creo que siempre seguirán siendo amigos porque ellos son dos especiales personas que pueden superar cualquier cosa, y espero que su amistad perdure... Esos fueron días de gloria, yo recuerdo esos días”, agregó la artista.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se encontraron en fiesta de los Oscar

El pasado 9 de febrero se llevaron acabo los premios Oscar 2020, donde Brad Pitt ganó una estatuilla dorada a mejor actor de reparto por la cinta Érase una vez en Hollywood.

En dicha ceremonia, Brad y Jennifer Aniston no se vieron las caras, ya que la actriz decidió quedarse en casa. Sin embargo, la revista Vanity Fair aseguró que la expareja sí se encontró en el after party.