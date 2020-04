Alejandra Baigorria pide que le vendan o donen tela para seguir fabricando mascarillas

Alejandra Baigorria se pronunció mediante su cuenta de Instagram para pedirle a sus fans que la ayuden a contactar con alguien que pueda proporcionarle la tela notex para que pueda continuar elaborando mascarillas contra el coronavirus.

En una de sus recientes historias, la popular ‘Rubia de Gamarra’ dijo que estaba dispuesta a comprar o recibir donaciones de la mencionada tela, con tal de seguir apoyando a la población con mascarillas gratuitas.

Alejandra Baigorria responde a críticas por fabricar mascarillas en estado de emergencia. Foto: Composición

“Mucha gente necesita de las mascarillas por eso estoy buscando urgente la tela notex, ya se ha dado una ley que se puede fabricar estas mascarillas, ya sea para donación", comentó Alejandra Baigorria en Instagram.

“Ahorita no tenemos proveedores, así que toda la gente que nos pueda brindar la tela para poder compararla, adquirirla o donarla, lo que deseen, la tela notex que sirve para los doctores, la salud y también las mascarillas”, añadió la integrante de Esto es guerra.

Cabe precisar que, hace unos días, el Gobierno del Perú decretó obligatorio el uso de mascarillas en hombres y mujeres, con la finalidad de prevenir la rápida propagación del coronavirus.

Alejandra Baigorria responde tras críticas por fabricar mascarillas en La Victoria

Alejandra Baigorria se pronunció en Instagram tras ser acusada de ser contratada para fabricar mascarillas por la Municipalidad de La Victoria.

“Yo no he sido contratada. He puesto al servicio mis máquinas y material que ya tenía. En otras palabras, yo estoy regalando un lote de mascarillas a la población vulnerable con mi plata, pagándole yo a mi personal. La Municipalidad de La Victoria me ayuda a hacerlo posible”, aseveró la también modelo.