Xoana González preocupada porque su padre puede contagiarse de coronavirus

En su cuenta oficial de Instagram, la famosa modelo Xoana González mostró la preocupación que tenía por que su padre pueda contagiarse de coronavirus.

Esto se debe a que su progenitor trabaja en una entidad bancaria y cuenta con avanzada edad, lo que lo vuelve parte de la población vulnerable al coronavirus.

Xoana González se muestra preocupada por su padre. Foto: Instagram.

“Mi papá trabaja en el banco y por más que tenga 64 años tiene que ir igual. Es grande, es grupo de riesgo y encima trabaja siete días a la semana para pagar a los jubilados. Ustedes me ven que los divierto, pero no falta el momento que rezo y pido a Dios que lo cuide”, escribió la influencer.

Además, Xoana compartió en su cuenta diferentes fotografías con sus familiares, a quienes no puede ver, ya que no quiere contagiarlos con coronavirus.

“Hace tres semanas que no veo a la abuela de 90 años porque no puede ir de mis tíos y por ende no hacemos videollamada, pero me conformo con saber que está bien”, reveló la conocida modelo.

Xoana Gonzalez

Por último, Xoana González recomendó a sus fans no salir de casa y tomar los días de confinamiento como una oportunidad para reflexionar.

“Hay que sentirse agradecidos y bendecidos, y en vez de entrar en pánico y preocuparse, solo hay que ocuparse y quedarse en casa, mirar para adentro y tomarlo como una tarea. Esta oportunidad en medio de la crisis para poder investigar que hay dentro nuestro, meditar, volvernos más empáticos, más solidarios, más espirituales", finalizó.