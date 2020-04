Tilsa Lozano se enorgullece por la carta que recibió de su hija Valentina

¡No oculta su emoción! Tilsa Lozano compartió con sus seguidores un momento muy especial que vivió al lado de su hija durante la cuarentena. La exvengadora contó en sus redes sociales que Valentina, quien apenas tiene 4 años, le escribió una carta.

“¡Hoy Valentina a sus 4 años y 4 meses me escribió una carta! Es increíble cómo estas pequeñas personitas tienen la capacidad de adaptarse a todo, me di cuenta que una como mamá sufre más por ellos, pero realmente no la pasan tan mal, los niños tienen un corazón tan puro, un alma mágica que viven cada experiencia a su manera, con mucha imaginación, como una aventura”, comentó la exmodelo.

Asimismo, la ex miss ‘Colita’ comentó en su Instagram que cada día tiene algo que aprender de su hija. Reveló que valora todas las cosas que le da la vida gracias a su pequeña Valentina.

“La realidad es que tenemos mucho que aprender de ellos. Mi pequeñita hoy me hizo muy feliz y me dio una lección. el presente es lo que tenemos que disfrutar y valorar las pequeñas grandes cosas de la vida. Gracias ‘Tuchi’ por ser tan buena como mamá”, se lee al final de su texto.

Por otro lado, Tilsa Lozano lamentó que exista gente que no pueda dejar de criticar a otras personas, pese a la situación que se está viviendo. “Hay gente terrible que no cambia ni en crisis, que ve todo roto y su única forma de vivir es seguir rompiendo, lo hacen porque no tienen paz en la mente, porque no hay amor en el alma, porque tienen agitado el espíritu y rota la empatía”, lamentó Lozano.