La popular empresaria Tilsa Lozano se pronunció a través de su cuenta en Instagram sobre la terrible situación que esta atravesando el país por la enfermedad del coronavirus.

La exmodelo se refirió sobre las personas que se dedican a criticar a otras, a pesar de la difícil situación en la que nos encontramos.

Tilsa Lozano insta a peruanos a no salir de sus casas tras terribles imágenes de fallecidos en Ecuador por coronavirus. Foto: Instagram

“Hay gente terrible que no cambia ni en crisis, que ve todo roto y su única forma de vivir es seguir rompiendo, lo hacen porque no tienen paz en la mente, porque no hay amor en el alma, porque tienen agitado el espíritu y rota la empatía”, mencionó Tilsa Lozano.

Asimismo, la recordada conejita PlayBoy comentó que debemos aprovechar estos días de confinamiento para reflexionar sobre nosotros mismos. “Es momento de cambios internos y externos”, aseveró.

Rodrigo Gonzalez y Magaly critican a Tilsa Lozano

Por un lado, el expresentador Rodrigo González criticó fuertemente a Tilsa Lozano por llorar en un video que publicó en sus redes sociales para pedir a sus seguidores que no salgan del país.

“No te necesitamos de consejera de cabecera cariño. Tilsa se pone reflexiva y nos quiere hacer creer que está preocupada por nosotros y puja luego de hacer sus canjes, enviar mensajes de amor a su inversionista y publicar frases de auto ayuda sacadas de internet”, aseveró.

Magaly Medina y Tilsa Lozano

Asimismo, Magaly Medina comentó que el confinamiento estaría afectando a Tilsa Lozano.

“Yo sé que hay gente que realmente esta cuarentena afecta el estado de ánimo, está afectando la psiquis de los que estaban acostumbrados a trabajar y ahora tienen que estar encerrados en casa pero a ella le ha dado por una cosa bien loca” dijo la conductora de televisión.