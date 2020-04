Susana Baca se pronunció en su cuenta oficial de Facebook para defender a los artistas peruanos, luego de que estos fueran criticados como “mezquinos y miserables” por la periodista Patricia Salinas en su artículo para la revista Caretas.

Esto sucedió luego de que algunos artistas pidieran al presidente Martín Vizcarra el bono económico de 380 soles otorgado por el Gobierno durante el estado de emergencia.

Susana Baca se manifiesta en redes sociales

“Acabo de leer en un artículo publicado en la revista Caretas que me ha dado desolación y enfado, lo dicho por la periodista (Patricia Salinas Oblitas) que se identifica como cronista de espectáculos, me causa mucha extrañeza. La periodista goza de tan poca información o mejor dicho de tanta pequeñez de espíritu en su escribir”, declaró.

La artista también mencionó que a pesar de los logros que ha obtenido, ella ha tenido que atravesar muchos problemas económicos.

“Yo soy una artista que he logrado consensos en mi pueblo, que he logrado reconocimientos respetables por mi trabajo en muchos lugares del mundo y, aun así, hay momentos en que subsistir se me hace delicado, sobre todo cuando hay meses que no estoy de giras y paso muchas carencias económicas para cuidar de mi salud”, escribió.

Además, la exministra de Cultura comentó que muchos artistas no cuentan con recursos y por ello es que muchos piden este beneficio.

“Veo a los artistas de las zonas rurales, en las zonas de Cajamarca, Apurímac, Puno, donde en medio de esos fríos de madrugada salen con sus arpas y violines a ganarse el pan en alguna fiesta patronal, carnaval o velorio se les paga lo que se puede, salarios pequeños, con pobre alimentación y alojamiento”, comentó.

Por último, Baca pidió que se apoye a los cantantes ya que estos son verdaderamente importantes para la sociedad.

“Los artistas somos el alma del pueblo. Sin el arte que producimos, no tendríamos nada. Los creadores de todas las disciplinas artísticas, le damos espíritu a nuestros compatriotas”, manifestó.