Poly Ávila envía drástico mensaje a quienes no acatan la cuarentena

Poly Ávila se mostró completamente indignada por la desidia de algunas personas que no cumplen la cuarentena que fue decretada para frenar la expansión del coronavirus.

A través de una publicación en Twitter, la ex chica reality arremetió contra todos aquellos que incumplen el aislamiento social obligatorio, pese a que muchas personas ya han muerto infectadas con COVID-19.

Además, Poly Ávila cuestionó algunas medidas que se han tomado en Argentina, su país natal, en medio de la crisis mundial por la pandemia.

“¡Quiero matar a todos los que rompen la cuarentena! ¡Quiero poner una bomba en la casa del hd... que decidió que los jubilados en Argentina salgan a cobrar su dinero! ¡Estoy indignada! ¡No entienden que la gente se está muriendo! ¡Que esto va a seguir y no vamos a volver a la normalidad todavía dentro de muchos meses!”, aseveró la exintegrante de Combate.

Poly Ávila pidió a las personas que sean más empáticas y acaten todas las medidas necesarias preventivas que se han solicitado.

“Dejen de ir todos los días al mercado por favor. Ya no sé cómo demostrar mi enojo y mi preocupación. No sé qué más hacer que quedarme en mi casa y explicarle a los míos que deben quedarse. Todos extrañamos. Yo estoy sola, sola con mis perros. Mi hermano [se] quedó en Argentina. Yo también quiero ver a mi amiga, trabajar, viajar, salir, trotar. ¡Quédense es sus p... casas, por el amor de Dios!”, sentenció la ex chica reality en Twitter.

Recordemos que el presidente Martín Vizcarra decretó que la cuarentena contra el coronavirus se mantendrá vigente hasta el 12 de abril del 2020.

Poly Ávila se lanza como conductora

Poly Ávila sorprendió a sus fans al anunciar que debutaría como conductora en un reality denominado Comando.

"Estrenamos Comando por Viva Televisión y yo no puedo estar más feliz por todos sus bellos comentarios. Después de muchos años compitiendo. Hoy me toca conducir y estoy muy agradecida por la oportunidad”, escribió la ex chica reality en Instagram.