Pink reveló este 3 de marzo que en la primera prueba de Covid-19, de ella y su hijo Jameson, salieron positivos. Por lo que confesó que tuvo que pasar semanas difíciles para recuperarse y, en una segunda prueba, dar negativo.

Esta experiencia fue narrada ahora por la misma cantante quien, a través de las redes sociales, conversó con su amiga y autora Jen Pastiloff sobre esos momentos como parte de la serie “Chat y Feed”, que son entrevistas en directo para recaudar dinero y así alimentar a personas de escasos recursos.

Con la personalidad que la caracteriza, la intérprete de “Just give me a reason” empezó comentando sobre su ropa.

Pink señaló, este 3 de marzo, que ella y su hijo habían dado negativo en una segunda prueba de Covid-19. Foto: difusión

“No me he vestido en tres semanas, realmente lo necesitaba. Gracias por la oportunidad”, señaló Pink antes de pasar a relatar sobre el “momento loco” que le tocó vivir.

“Hemos estado muy, muy enfermos (...). Mi hijo de 3 años, Jameson, ha tenido lo peor. He pasado muchas noches llorando y nunca he rezado más en mi vida. En un momento me escuché decir: ‘Pensé que nos prometieron que nuestros hijos estarían bien’. Y no está garantizado. No hay nadie que esté a salvo de esto“, subrayó.

Pink criticó al gobierno estadounidense por no tener pruebas gratuitas de despistaje de coronavirus. Foto: AFP

Los síntomas de su pequeño incluyeron “fiebre durante tres semanas, diarrea, luego estreñimiento, vómitos pálidos e indiferentes, letárgicos y todas las cosas que te asustan como madre”, contó a Pastiloff.

Asimismo, reveló que aunque ella padezca de asma, se encontraba en forma, pero que eso no la salvó de estar “en nebulizadores por primera vez en 30 años”, agregó, "justo cuando crees que estás mejor, sucede algo más. Han pasado tres semanas para mí, cuatro semanas para él (su hijo)”.

Pink también expresó que, desde que conoció el resultado, se sometió al aislamiento. Foto: AFP

Actualmente, tanto la artista como su primogénito se sienten mejor de salud. Además, la estadounidense donó 1 millón de dólares a los especialistas de la medicina para poder frenar la pandemia.