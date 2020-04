Lady Gaga sorprende a fans con parte de su nuevo álbum Chromatica

Lady Gaga emocionó a sus fans con un adelanto de lo que será el arte de Chromatica, su sexto trabajo de estudio.

A través de sus redes sociales, la artista estadounidense publicó fotos de lo que se rumorea es la portada de su disco, así como las ediciones de vinilo y cassette.

PUEDES VER Lady Gaga agradece las muestras de cariño por su cumpleaños

Chromatica, originalmente, estaba listo para ser lanzado el 10 de abril; sin embargo, la también actriz decidió retrasar el lanzamiento de su nuevo álbum debido a la emergencia que se vive a nivel mundial por el COVID-19.

Lady Gaga en Instagram

“Este es un momento tan agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación mutuamente en momentos como este, simplemente no me parece correcto liberar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global", escribió Lady Gaga en sus redes sociales. Cabe recalcar que aún no se ha definido una nueva fecha de lanzamiento.

Lady Gaga en Instagram

Ante las fotos que posteó la artista en Instagram, sus seguidores no dudaron en elogiarla y llenar de felicitaciones a la cantante. “Esta portada del álbum es arte puro”, “¡asombroso!”, “lo necesito”, se podía leer.

Lady Gaga en Instagram

Este nuevo álbum es la continuación de su trabajo llamado Joanne y de la destacada banda sonora para la película “A star is born” con Bradley Cooper. En Chromatica también está incluido el single “Stupid Love” que dio a conocer, con videoclip incluido, a fines de febrero de este año.