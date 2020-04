Gloria Estefan resucita éxito de los 80 y canta “ponte la máscara” [VIDEO]

La cantante cubana-estadounidense Gloria Estefan, una de las estrellas más emblemáticas de Miami de los años ’80 y ’90, publicó una versión de su éxito “Get On Your Feet”, alentando a la población a ponerse la máscara para prevenir la propagación del coronavirus, un tema que disparó sus reproducciones en Instagram.

En lugar de “Get On Your Feet”, el nuevo coro dice “Put on your mask” (“ponte la máscara”) y el video muestra a Estefan enfrentando las nuevas situaciones cotidianas de la era del coronavirus. “Ponte la máscara / cuando salgas en público / ponte la máscara / ayuda a salvar el mundo / del covid”, dice el coro completo, con el ritmo pop latino que marcó el sur de Florida de los años 80 y 90. El video, publicado el domingo en el Instagram de la estrella de 62 años, tenía el lunes más de 80.000 reproducciones.

PUEDES VER Emilio y Gloria Estefan: Su hija le sigue los pasos y no le interesa exorbitante herencia

“Quería contribuir con algo que le pusiera un poco de humor a una situación muy seria, porque eso es lo que me ha ayudado a superar los momentos más difíciles de mi vida”, escribió la ganadora de tres premios Grammy en su cuenta.

Gloria y su marido, el productor musical Emilio Estefan, son influyentes empresarios en Florida y los dos son propietarios de varios restaurantes y hoteles en Miami y otras ciudades. Ambos nacidos en Cuba, se convirtieron en estrellas internacionales con la Miami Sound Machine al descubrir una nueva audiencia con la introducción de canciones pop con ritmos latinos. AFP.