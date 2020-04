Ezra Miller se volvió rápidamente tendencia en las redes sociales. La estrella estadounidense fue acusado de haber intentado ahorcar a una de sus seguidoras al salir de un establecimiento en Islandia el último 1 de abril.

Las imágenes de la promesa del universo DC fueron publicadas en diferentes plataformas digitales y han causado gran sorpresa entre sus fans, quienes incluso llegaron a pensar que se trataba de una broma.

Sin embargo, un miembro del establecimiento Prikið Kaffihús, lugar en el que ocurrieron los hechos, ha confirmado a un medio local que Ezra Miller protagonizó un altercado por el que tuvo que se retirado del bar.

En la grabación que circula en las redes sociales se puede escuchar a un hombre que increpa a una de las supuestas fans del artista. “Así que quiere pelear, ¿eso es lo que quieres”, pregunta a una joven mientras ella solo sonríe.

La situación da un giro total cuando la estrella de DC se acerca a ella y la arroja al suelo tras sujetarla por la garganta. El sujeto que filmaba inmediatamente expresa su sorpresa e interrumpe la grabación.

El incidente tuvo lugar cerca de las 6:00 p.m. (hora local) en la ciudad de Reykjavik, uno de los destinos que la estrella de 27 años suele frecuentar cuando visita el país.

Según la misma fuente, la pelea inició cuando Ezra Miller confrontó a un grupo de seguidoras que estaban siendo “muy insistentes”. De esta manera, la situación escaló hasta que tuvieron que pedirle que se retire.

De momento, ni Miller ni sus representantes se han pronunciado respecto a este incidente que ha dejado muy consternados a los fans del artista y su trabajo.

¿Quién es Ezra Miller?

Ezra Miller es una promesa de la actuación que inició su carrera en el 2008 con el film Afterschool y que, junto a John C. Reilly y Tilda Swinton, exhibió su talento en ‘Tenemos que hablar de Kevin’.

Con el pasa de los años, ganó popularidad con su papel en The Perks of Being a Wallflower donde actuó con Emma Watson y Logan Lerman.

Actualmente forma parte del universo DC al dar vida al popular personaje de Flash. Papel que ha interpretado en Batman v Superman: Dawn of Justice y The Sucide Squad.