Eugenio Derbez revela divertidas anécdotas durante rodaje de La familia Peluche

A ocho años del rodaje del último episodio de la serie La familia Peluche, el intérprete de Ludovico y productor Eugenio Derbez, se animó a revelar todos los secretos de las grabaciones de la entrañable comedia mexicana.

A través de su canal de YouTube, Eugenio Derbez TV, el actor confesó junto a su coprotagonista Consuelo Duval, algunas dificultades que atravesó con el elenco de la teleserie para lograr arrancar risas de todos sus fans.

De esta manera, ambos artistas relataron que uno de los mayores problemas fue la espontaneidad de la actriz Regina Blandón, quien dio vida a Bibiana Pérez Luche, mejor conocida como Bibi, quien —pese a que ha demostrado su talento para la actuación con participaciones en el cine y televisión de su país— durante el rodaje de La familia Peluche no podía dejar de reírse al grabar las escenas junto a Eugenio Derbez.

“Resulta que Regina Blandón se fue a estudiar a Nueva York. Cuando regresó después de dos años resulta que no. En todas las escenas se ríe, no hay escena que haga donde no se ‘muera’ de la risa”, contaron los actores entre risas y continuaron bromeando sobre la popular “Niña rara”.

Ademas, Eugenio Derbez también confesó que le resultó muy difícil trabajar con niños, pues los intérpretes de Ludoviquito y Maradonio apenas pasaban los 10 años de edad.

“Tienes muchas cosas en contra. No saben de disciplina, no saben de control, le pides que no se ría y le gana la risa, es muy difícil trabajar con niños”, admitió la estrella mexicana.