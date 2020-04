Malas noticias para los fans de Duran Duran. Este domingo 5 de marzo, uno de sus miembros señaló haber dado positivo en la prueba para detectar el coronavirus.

A través de las redes sociales de la agrupación, el bajista John Taylor envió un comunicado señalando cómo afectó el virus a su salud.

“Queridos amigos míos, después de pensarlo un poco, he decidido compartir con ustedes que me dieron positivo con el coronavirus hace casi tres semanas”, escribió el artista, antes de hablar sobre su experiencia con esta enfermedad.

John Mayer. Foto: Duran Duran twitter

Asimismo, remarca que vivió una semana de una “gripe turbocargada" de “un caso leve de COVID-19”, como él lo describe en la publicación.

”Tal vez soy un hombre de 59 años particularmente robusto, me gusta pensar que lo soy, o tuve la suerte de tener solo un caso leve de COVID-19, pero después de una semana más o menos de lo que describiría como una ‘gripe turbocargada’ , salí sintiéndome bien, aunque debo admitir que no me importó la cuarentena ya que me dio la oportunidad de recuperarme realmente", aseguró en Instagram.

Además, llamó a sus seguidores a continuar con la lucha contra el coronavirus.

“Estoy hablando en respuesta a la enorme cantidad de miedo que genera la pandemia, algo de lo cual está completamente justificado, y mi corazón está con todos los que han tenido que lidiar con la pérdida y el dolor reales. Pero quiero hacerle saber que no siempre es un asesino, y podemos y soportaremos esto”, aseguró, expresando amor y solidaridad, sobre todo, a los países más afectados por la pandemia.