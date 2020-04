Duffy tras el rapto y violación que sufrió: “Me ha robado un tercio de mi vida”

Duffy reveló, a inicios del año, que había sido drogada, secuestrada y violada. La cantante no entró en más detalles, pero comentó que se encontraba lista para hablar de ello.

Es por eso que, este domingo 5 de marzo, la intérprete de “Mercy” escribió en su blog su historia como sobreviviente.

Empezando su relato, la artista se mostró intranquila con respecto al impacto de su confesión.

Duffy. Foto: difusión

“Me preocupa que esta historia contenga tristeza, cuando tantos necesitan lo contrario de eso en este momento. Solo puedo esperar que mis palabras sirvan como consuelo”, recalcó con respecto a la coyuntura vivida con el tema coronavirus.

Asimismo, señaló que la violación sexual que soportó durante una década, estaba acabando con ella.

“Estaba permitiendo que la violación se convirtiera en una compañera. La violación me despojó de mis derechos humanos. Ya me ha robado un tercio de mi vida (...). Fui drogada durante cuatro semanas y viajé a un país extranjero (...). No recuerdo haber subido al avión y volví en la parte trasera de un vehículo que viajaba. Me pusieron en una habitación de hotel, el autor regresó y me violó. Estaba atrapada por él", escribió.

Además, la cantante británica confiesa que siente temor de volver a la industria musical, debido a las preguntas que el entorno le puede hacer.

“También me preocuparía volver a la música y el riesgo de enfrentar constantemente la pregunta de ‘qué sucedió’ ‘, dónde desapareció,’ por qué desapareció ', ‘qué ha estado haciendo durante tantos años.’"

Ante esta experiencia aterradora, Duffy encontró en una psicóloga la ayuda que necesitaba, ante la, inclusive, idea de suicidio.

"Sin ella, no podría haberlo logrado. Tenía un alto riesgo de suicidio después de eso. Ella me conoció, me vio como persona, aprendió sobre mí y me navegó ", subrayó, “la idea de recuperarme era casi imposible”, recalcó.

Para finalizar, la cantante indica que mantiene como objetivo su autodescubrimiento, así como sentir la libertad que añoró por años.

“Realmente no sé qué será lo próximo para mí. Me gustaría experimentar que soy quien realmente soy, por primera vez, en privado. Sentir la paz que he sido, hasta ahora, solo la mitad de [...] sentir que ahora puedo dejar atrás esta década. Donde pertenece el pasado. Espero que no haya más ‘qué pasó con las preguntas de Duffy’, ahora lo sabes ... y soy libre”, concluyó.