La propagación del coronavirus en el país ha afectado a muchas figuras de la televisión y artistas peruanos, que no pueden incumplir la cuarentena.

Uno de ellos es Adolfo Chuiman, el actor tiene 73 años y se encuentra dentro de la población vulnerable a contraer el COVID-19. Por ello, asegura que desde que se decretó la cuarentena no ha salido de casa.

“Estoy haciendo caso a las recomendaciones del Gobierno, pues este virus es mortal, una cosa que no se ha visto antes. He vivido el cólera, el terrorismo... pero este coronavirus es como un arma silenciosa”, comentó en referencia a los anteriores incidentes que también colocaron al país en crisis.

Adolfo Chuiman, actor de ‘De vuelta al barrio’ y ‘Al fondo hay sitio’.

El actor de la serie De vuelta al barrio, que se transmite por América Televisión, admite que siente miedo de regresar a las grabaciones, pues tendría que salir de casa y tener contacto con un grupo de gente, entre sus compañeros artistas y el equipo de producción.

“Es que no sabes quién puede estar contagiado, yo no quiero exponerme ni poner a mi familia en riesgo. Por ahora no tenemos fecha para volver a las grabaciones de la serie, pero sí tengo temor porque somos un elenco numeroso de actores, técnicos y hasta de maquilladoras. Somos una familia, existe afecto entre nosotros y sabemos que debemos ser responsables para frenar el contagio", señaló.

De igual manera que Adolfo Chuiman, otras figuras de la pantalla chica han puesto un alto a sus actividades, como el programa Esto es guerra, que tuvo que cancelar sus grabaciones por las fuertes críticas y el riesgo que causaba la aglomeración de los chicos reality.