“El panorama que se viene para la TV es incierto”

Amparados en la norma que dicta el Gobierno acerca de que los medios de comunicación están autorizados a continuar con sus labores, Latina estrenó en tiempos de cuarentena ‘Contigo en casa’, espacio de entretenimiento que busca reflejar, a través de los artistas, lo que todos estamos viviendo con el aislamiento social obligatorio en pos de salvaguardar nuestra salud amenazada por el Covid-19.

Cristian Rivero y Mathías Brivio son los encargados de conducir el programa mostrando, mediante enlaces vía redes, llamadas telefónicas y otros, las actividades que realizan los artistas en el hogar.

“Este programa nace de la coyuntura que estamos viviendo. Es de contenido ligero y básicamente de compañía para la gente que debe permanecer en casa”, detalla Brivio, quien descarta que estrenar el espacio de entretenimiento en la actualidad sea ‘sacarle la vuelta’ a la norma.

“Como medio de comunicación estamos autorizados a trabajar. Sí, hacemos entretenimiento, pero también replicamos las directrices del Gobierno, así que de alguna manera se da información”, anota.

A su turno, Rivero refi ere que se dirigen al público de menos recursos. “A veces vivimos en una burbuja y pensamos que todos tienen cable, internet, Netflix o dos televisores en casa y eso no es así, el grueso de la población no cuenta con esos servicios, eso está comprobado según estadísticas. A ese público queremos llegar. Nosotros somos un paréntesis dentro de esa cantidad de horas de televisión densa”.

‘Contigo en casa’ tiene previsto permanecer en pantalla todo lo que dure la cuarentena. “Esa es la idea, pero realmente no sabemos si saldremos en las fechas de Semana Santa ni lo que se viene después de la cuarentena”, dice Brivio.

“Todos nos preguntamos qué va a pasar con la tele después del coronavirus, con los programas con público, etc. Muchas cosas van a cambiar, de hecho, la televisión experimentará cambios, pero no sabemos cómo será. El panorama que se viene es muy incierto”, agrega tras comentar que también desconoce cuál será el futuro del reality ‘La máscara’. “Tenemos varios episodios grabados, pero no sé qué pasará cuando se terminen”, agregó y no descartó retomar su labor como periodista. “Es algo que me gustaría hacer en un futuro”.

Rivero, por su parte, contó que ya varias campañas se han cancelado. “Esto no se acaba con la cuarentena, el rubro del entretenimiento sufrirá un duro golpe, así que tendremos que ver la manera de darnos la mano entre artistas y salir adelante. Por lo pronto, Gianella tiene todos los proyectos que son básicamente de teatro congelados y yo ya he perdido diversas campañas que han sido canceladas. Nadie sabe qué pasará”.