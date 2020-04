Rosalía se encuentra lejos de casa. La artista española está en Miami, Florida, en la casa de su mánager como parte del aislamiento social por el coronavirus.

Por lo que la intérprete de “Con altura” conversó con la televisión española sobre cómo está pasando estos días, al encontrarse en el país gobernado por Donald Trump.

La cantante reveló que no deseó pasar sola esta cuarentena. Por lo tanto, su representante le ofreció una habitación donde se pueda quedar y continuar componiendo.

Foto: Instagram

“Al principio me dije: ‘No voy a quedarme yo sola en la cuarentena en una casa, madre mía. Yo me voy con Rebeca’. Y aquí estoy. De hecho, hasta hay una habitación pequeñita para hacer música e intento echarle horas para seguir haciendo canciones”, señaló en Antena 3.

Cabe recalcar que el último 25 de marzo, la artista presentó “Dolerme”, una canción compuesta en ese espacio y coproducida con Pablo Díaz-Reixa, más conocido como El Guincho, y Frank Duke.

Asimismo, la catalana desveló que lo más difícil para ella, durante este aislamiento, es estar lejos de sus seres queridos.

"Tengo a la familia lejos, en una situación que nos ha cogido a todos por sorpresa y nos ha cambiado los planes. Pero a la vez estoy en contacto con ellos: tengo suerte de que podamos llamarnos y hacemos videollamadas. Les echo mucho de menos, pero por lo menos sé que están bien”, subrayó la cantante de “Malamente”.

También habló acerca del cambio de look realizado hace unos días por ella misma. “A mi hermana la llamo mucho, y ella me dijo que no me hiciera esto en el pelo, pero en cuanto colgué, me dije: ‘Yo me lo hago’. Es lo típico, luego ella me pregunta que para qué le pedía su opinión”, resaltó.