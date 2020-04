Cecilia Romo, primera actriz de México, es hospitalizada por coronavirus

Las celebridades del espectáculo tampoco han podido evitar contraer el letal coronavirus. Esta vez, la primera actriz de México, Cecilia Romo, ha sido diagnosticada con esta terrible enfermedad.

La integrante de la serie de Televisa, Como dice el dicho, se encuentra internada en un hospital de México por problemas de salud derivados del COVID-19.

Claudia González Romo Edelman, hija de la primera actriz, fue quien dio la noticia a través de un grupo cerrado en las redes sociales, donde pidió oraciones por su mamá. Además, lamentó no poder estar a su lado en estos difíciles momentos, ya que ella se encuentra en Nueva York y Cecilia está en México.

“Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por COVID-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca”, dijo.

Claudia Gonzalez Romo y su esposo Richard Edelman. Foto: NYTimes

Cabe resaltar que la engreída de Romo se desempeña como directora de mercadotecnia en el Fondo Global, institución global que invierte fondos para la lucha contra enfermedades como la tuberculosis y la malaria.

“Mamá es una mujer extraordinaria. Una actriz que está en una novela ahora mismo. Una mujer luchadora y un alma muy sabia llamada Cecilia Romo. Les pido por favor una oración”, culminó Claudia en la publicación.

Trayectoria de Cecilia Romo

Además de formar parte de Como dice el dicho desde 2016, Cecilia Romo también ha participado en distintos proyectos.

Entre lo trabajos más destacados de la primera actriz tenemos a Cadenas de amargura (1991), Mujer casos de la vida real (1994-2006), Vivir a destiempo (2013), Mujeres asesinas (2009), y Juro que te amo (2008-2009).

Cecilia Romo como la madre superiora en Cadenas de amargura. Foto: El siglo de Torreón

También, ha integrado el reparto de algunas obras de teatro como como Hello, Dolly!, La jaula de las locas; y de algunas películas como El segundo aire, en 2001.