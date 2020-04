La actriz Anahí de Cárdenas compartió con sus seguidores de Instagram los motivos que tiene para seguir luchando a diario y poder combatir el cáncer de mama que padece.

La exintegrante del elenco No me digas solterona relató en su cuenta cómo han sido sus domingos, tras declararse el estado de emergencia. ”En cuando te arreglas a pesar de todo. Muchas veces quedarnos en pijama todo el día, y lo digo con conocimiento de causa, puede ser una actitud peligrosa”, escribió en su famosa red social.

Asimismo, la modelo detalló que no suele usar ropa de dormir durante los fines de semana. “Está rico no bañarse los domingos, lo sé, los que me conocen saben que disfruto quedarme en pijama la mayor cantidad de tiempo, pero aprendí que mi actitud cambia cuando me meto a la ducha”, sostuvo la actriz.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Armo un horario y por más que no vaya a salir a la calle, me visto como para trabajar y cambia por completo. Me da una vibra diferente, un yo no sé qué. Pero me motiva a seguir y agregarle cosas a mi día, que si me hubiese quedado en pijama, probablemente hubiese solo visto mil temporadas de la serie de turno", manifestó Anahí de Cárdenas.

También aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre el aseo personal. ”Báñate, lávate el pelo, cuídate la piel ahora que hay tiempo, crea rutinas. Ayuda, el orden ayuda”, exclamó la actriz.

Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

“Estoy saliendo de la clínica y hoy toca descansar. Pero si me siento bien en la noche hago un poquito de deporte, o sigo componiendo. Encuentra tu pasión #novencerás #wellness #hábitos”, finalizó Anahí de Cárdenas.