Aislinn Derbez sobre Mauricio: “El amor de esposos se transformó en un amor de hermanos”

Aislinn Derbez se sumó a la vasta lista de famosos que se contactan a través de un Instagram Live para conversar sobre diversos temas, como sus proyectos profesionales, vida de familia y de pareja, entre otros. Ello, con la finalidad de entretener a sus fans y animarlos a quedarse en casa para evitar el aumento del índice de contagios por coronavirus.

La mexicana se contactó con el intérprete de Rafael Solano en la serie Jane The Virgin, Justin Baldoni, con quien se sinceró y reveló algunos detalles sobre el fin de su relación sentimental con Mauricio Ochmann.

La intérprete de Elena de la Mora aseguró que existe mucho amor entre ella y su esposo; sin embargo, ya no es un vínculo de pareja. “Lo amo mucho y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso”, señaló y agregó que “la separación de Mauricio (Ochmann) fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Además, Aislinn Derbez admitió que la ruptura ha significado un crecimiento personal y ve el futuro con optimismo. “Esta decisión implica una gran transformación, me siento emocionada por lo que vendrá”, acotó, para luego explicar que su ahora expareja la ayudó a reconstruirse a sí misma y revalorarse.

"Porque nos amamos con todo nuestro corazón, no tienes idea de cuánto nos amamos, es mágico... Por eso la gente nos sigue piensa: '¿qué está pasando con ellos ahora?’”, aseveró la hija de Eugenio Derbez.

Cabe señalar que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann continúan viviendo en la misma residencia, donde permanecen en aislamiento social junto con su pequeña hija Kailani.