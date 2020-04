Wendy Ramos publica divertido video sobre restricción de tránsito para hombres y mujeres

La reconocida actriz cómica Wendy Ramos publicó en su cuenta de Instagram un video en referencia a la norma que restringe el tránsito según día para hombres y mujeres.

Con el fin de evitar la propagación del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra restringió el tránsito de personas, según género. Los días lunes, miércoles y viernes salen los hombres; mientras que las mujeres pueden salir los martes jueves y sábado.

PUEDES VER Johanna San Miguel y Wendy Ramos emocionan a fans con escena de Pataclaun en videollamada

Por ello, Wendy Ramos decidió compartir un divertido clip en el que se la observa en su recordado papel de ‘Wendy’ en la icónica serie Pataclaún mientras realiza compras en un mercado. “Hoy nos toca a nosotras", escribió como descripción de la publicación.

En este interpreta una singular canción en referencia al escaso dinero que tiene para realizar las compras de los alimentos para la semana.

PUEDES VER Carlos Carlín y Wendy Ramos recrean escena de Pataclaun en video de Tik Tok

“Me voy al mercado a ver que consigo con los cinco soles que me ha dado mi misio marido. Me falta comprar la verdura, dos soles de pollo y mi sibarita. No me va a alcanzar, voy a regatear”, se aprecia en la letra de la canción que interpreta la popular Wendy de Pataclaún.

En el video también se aprecia que la pareja de ‘Cachín’ pregunta a una vendedora por el precio del kilo de papá; sin embargo, al darse cuenta que este resultaría muy caro decide solo llevar cien gramos del vegetal.