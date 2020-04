Sábado Deluxe: candente discusión entre Adara y la novia de Kiko Matamoros

La reciente edición del programa de espectáculos, Sábado Deluxe, estuvo marcado por una discusión muy fuerte entre la invitada, Adara Molinero, y la novia de Kiko Matamoros.

El magazine de España también tuvo la sorpresiva intervención de la novia de Kiko, Marta López Álamo, quien se hizo presente por primera vez de manera telefónica, para defenderse de los ataques de la modelo.

La reacción de Marta llegó luego de unos entredichos entre Kiko Matamoros y Adara, durante la entrevista que se venía realizando en el espacio de Telecinco. La modelo no tuvo mejor idea que responder a los ataques del colaborador metiéndose con su novia.

“No soy de este medio ni quiero serlo. Yo a ti no te conozco Adara, no ataques con otra persona si te esta atacando mi pareja, no me debes faltar el respeto a mí para defenderte a ti”, le respondió Marta. Incluso, la novia de Kiko Matamoros calificó a la modelo de ser la “protegida” de Telecinco.

Después que Adara escuchara la respuesta de la pareja de Kiko Matamoros, definió el momento como “muy cutre” y le dijo que para no gustarle la televisión: “te ha faltado tiempo de entrar". Marta no dudó en responderle a la modelo: ”Por lo menos leo y estudio, no sé si tú puedes decir lo mismo”.

En medio del conflicto, el presentador de Sábado Deluxe, Jorge Javier Vázquez intentó calmar los ánimos entre la modelo y la novia de Matamoros. Su intervención provocó un comentario de Marta en el set de TV, diciendo que él no haría nada porque está a favor de Adara.

Kiko Matamoros y su novia Marta López Álamo. Foto: Lecturas.

“Ya sé que tu no vas a hacer nada que ataque a Adara porque estás a su favor y, mira que me caes bien, pero la objetividad brilla por su ausencia”, dijo Marta, provocando la risa del presentador de Sábado Deluxe.

¿De que discutieron Adara y Kiko Matamoros?

Adara llegó al programa de espectáculos para hablar sobre el término de su relación con su expareja Gianmarco. Después de los entredichos con Marta, la modelo y Kiko Matamoros continuaron atacándose.

El presentador de Telecinco tocó un tema muy delicado que terminó por ocasionar un ataque de ansiedad en Adara: la custodia de su hijo. “Voy a contar la verdad. Esta señora ha mercadeado y ha jugado con Hugo con la custodia de su hijo”.

La respuesta de la modelo no se hizo esperar y dijo que no permitiría ese tipo de críticas. “No voy a entrar por ahí, la custodia de mi hijo no”, respondió Adara, quién abandonó el set del programa de espectáculos muy enfadada e insultando a Kiko Matamoros.

La invitada de Telecinco tuvo que ser atendida por un médico y Jorge Javier Vázquez dijo que “está llorando y gritando mucho”. Adara reapareció al programa y mencionó que "para mí mi hijo es sagrado, no hay que hablar de él ni mencionarle. Ha sido ruin, bajo y asqueroso”.