Melania Urbina: “Seamos solidarios, amables y respetuosos con el otro”

Melania Urbina compartió con sus seguidores la forma en que ella organiza sus días para no aburrirse durante el aislamiento social.

La actriz publicó, en su cuenta de Instagram, su rutina diaria que incluye hacer deporte y comunicarse con su madre.

“Siempre me encantó estar en casa. También disfruto mucho estar sola. Pero hay una gran diferencia entre encerrarte el fin de semana y lo que estamos viviendo. Por eso sentí que para que esta experiencia fluya lo más tranquila posible, necesitaba llegar a algunos acuerdos conmigo misma”, indicó.

Asimismo, mencionó la importancia de hacer deporte y de saber disfrutar de cada día.

“Deporte 5 o 6 veces por semana. Es uno de los hábitos que más equilibrio me da. Libera tensiones, genera endorfinas y cuida el cuerpo. Diferencia los días, no vivas un eterno domingo. Los domingos son deliciosos por contraste porque haces cosas que no haces otros días. Pero un eterno domingo puede bajonear”, aseguró.

Además, contó que necesita comunicarse diariamente con su madre porque se encuentra delicada de salud.

“Llamar a mi mamá todos los días. Ella está pasando esta cuarentena sola, en medio de un tratamiento oncológico. Honestamente creo que nunca habíamos hablado tanto. Conversar todos los días nos ayuda a sentirnos cerca y unidas a pesar de la distancia”, explicó la actriz.

Finalmente, Melania Urbina indicó lo importante que es mantener la unión en estos momentos de crisis por la que atraviesa el país. “Seamos solidarios, amables y respetuosos con el otro. Esto lo lograremos solo si estamos juntos”, finalizó.