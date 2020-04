La recordada actriz de Al fondo hay sitio, Magdyel Ugaz se atrevió a compartir con sus seguidores un tierno poema durante la cuarentena, a través de su cuenta oficial de Instagram.

En su video, la reconocida artista declamó uno de sus poemas favoritos para sus fans, quienes comentaron que Magdyel Ugaz realizó un tierno gesto.

Al parecer, la actriz habría sido retada por la popular Erika Villalobos para leer un cuento; no obstante, Magdyel Ugaz prefirió compartir con sus seguidores un poema.

El verso que escogió la actriz se titula “No estás sola” y se trata sobre el amor puro y sincero que alguien puede llegar a manifestar.

“Este poema se llama ‘No estás sola’ y desde la primera vez que lo leí me sentí tan identificada con el @miguelgane es uno de mis poetas favoritos”, escribió la artista como descripción del video.

“De tanto querer poder tú sola con todo, te has olvidado de lo que significa que te tiendan una mano, no recuerdas lo que es aquello de que alguien quiera pararte el camino y te diga: ¡basta, estás mucho más guapa cuando no cargas tú sola con los problemas!”, finalizó.

Magdyel Ugaz. Foto: El popular.

Incluso, el autor del poema comentó la publicacion de la joven actriz y mencionó que se emocionó mucho al escucharlo.

"Te juro que jamás me había emocionado tanto al escuchar un poema mío. Nunca me había estremecido tanto, nunca lo he disfrutado tanto. Eres un regalo”