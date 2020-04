En una reciente entrevista, Lyn May se refirió sobre los graves problemas emocionales y mentales por los que pasó a causa de sus fallidas intervenciones estéticas que le terminaron por deformar su rostro.

La exvedette y actriz mexicana de ascendencia china habló sin tapujos sobre sus pensamientos suicidas que tuvo en el pasado, debido a las constantes burlas por su aspecto físico.

Durante una conversación telefónica con De Primera Mano, Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la artista de 68 años, confesó que, en algún punto de su vida, sí contempló esta posibilidad y aseguró que ahora ya no piensa en eso.

“Ya no lo pienso (suicidio). No le doy lugar a mi cerebro, ahora tiene que estar ocupado en aprenderme canciones, en estar bailando. Ya nada negativo", aseguró Lyn May, quien sorprendió a todos al señalar que, a pesar de su avanzada edad, estaba dispuesta a someterse a más cirugías.

Además, comunicó que no recibe ayuda psicológica: “Ya aprendí que tengo que vivir lo que me queda bien, a estar alegre, a estar positiva y siempre en la chamba, siempre bailando, con mi familia, siempre tratar de ser feliz”.

“Ya me acepto, porque si ya no me queda mucho tiempo y luego estar preocupándome por ‘mira cómo me veo’ o ‘mira cómo me ven’. Antes sí sufría, pero ahorita ya estoy tratando de ser feliz. Ya me acepté como soy”, agregó.

Lyn May se somete a nueva cirugía para mejorar su rostro

A inicios de marzo, Lyn May apareció en el programa Un nuevo día donde mostró su nuevo rostro tras someterse a una cirugía para mejorar su apariencia.

“¿Verdad que soy muy guapa? Me siento soñada y agradecida con el doctor”, dijo la exvedette.