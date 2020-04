Cantante destaca la unión entre personas en nuevo tema [VIDEO]

“Todos hablan de unión, vamos a dar el primer paso, el valor principal es el respeto y no escaso, para no caer en el fracaso”, nos dice George Mayer en una de las estrofas de la canción Yo no ando con Gan-Ga. Para el cantante el reggaetón es un género muy controversial porque la mayoría de canciones son concebidas por las personas misóginas por sus letras y videos.

Sin embargo, George Mayer nos demuestra que el reggaetón puede ser jocoso y respetuoso, como lo hace con la canción Yo no ando con Gan-Ga, en la que resalta el trabajo en equipo, insistiendo en la unión entre los cantantes peruanos. Además, resalta el gran aporte de los primeros raperos peruanos.

Hace unos meses los cantantes Bryant Myers y Anuel AA lanzaron el tema Gan-Ga, donde presumen de fortuna y cuya letra reúne los estereotipos más recurrentes del género urbano, haciendo referencias a armas de fuego y a marcas de lujo. Los cantantes puertorriqueños invitaron a todos los cantantes urbanos del mundo a grabar su propia versión del tema.

Continuando con su objetivo de dejar un mensaje de a pesar de la adversidad, del amor y de ser feliz sin juzgar a nadie; George Mayer explica su versión del tema original la tituló Yo no ando con Gan-Ga, porque es un reconocimiento a todo el equipo de trabajo que lo acompaña. “Son tiempos difíciles para todos. Ahora estamos separados físicamente pero la música nos sigue uniendo”, comenta el cantante.

“Existen letras de canciones que no merecen ser escuchadas, pero no es justo que a todos nos metan en el mismo saco; por eso hice mi propia versión, pero sin resaltar el Gan-Ga, que en el mundo del reggaetón se vincula al pandillaje y la drogadicción.”, comenta George Mayer. La canción está disponible en todas las plataformas digitales.