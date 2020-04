Eugenio Derbez compartió con sus seguidores un video del momento que protagonizó con Shakira, la cantante latina más famosa del mundo.

El actor de comedias recurrió a Instagram para postear un corto clip que tiene varios años de antigüedad, donde se le vio abrazando y besando a la colombiana.

“#TBT de cuando ordenas tus fotos y te encuentras la del día que Shakira me pidió que me tomara una foto con ella... ¡¿Qué?! ¿No me creen? Hasta en el vídeo se ve cómo es ella quien me da un beso... ¡¿Tampoco me creen?! O que la...”, escribió el reconocido actor mexicano en la descripción de la publicación.

Según se pudo observar en las imágenes, Shakira, quien hace poco criticó a los gobiernos por no actuar de forma inmediata ante la pandemia del coronavirus, se encontraba en la ceremonia de la premiación de los Latin Grammy 2011. En ese entonces, ella ganó en la categoría Mejor álbum vocal pop femenino y antes de subir al escenario, besó en la mejilla a las personas que estaban a su lado, incluyendo al actor Eugenio Derbez.

Shakira, Eugenio Derbez

Asimismo, el actor, quien fue blanco de criticas por pasear a su hija durante el aislamiento por el brote del COVID-19, compartió la foto donde aparece él, su esposa Alessandra Rosaldo y Shakira.

Seguidores reaccionan al encuentro de Eugenio Derbez y Shakira

Usuarios no dudaron en emitir sus opiniones sobre la publicación de Eugenio Derbez. Él asegura que fue la misma Shakira quien le pidió tomarse una foto.

“Yo sí te creo”. “¿No te volviste a bañar después que te abrazó y te besó verdad?”. “Eres grandioso, mi estimado Eugenio. Gracias por compartir esos momentos. Dios te bendiga”. “Qué suerte tienes”, son algunos de los mensajes que se leen en la red social del actor.