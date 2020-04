Dua Lipa habla sobre el acoso en su nueva canción “Boys will be boys"

Dua Lipa no siguió los pasos de algunos artistas que optaron por cancelar el lanzamiento de sus nuevos proyectos musicales por el avance del COVID-19.

La cantante decidió sacar a la luz su segundo disco de estudio llamado ‘Future nostalgia’ antes de lo pensado, debido a la filtración de su material musical.

Dua Lipa habla sobre el drama que viven millones de mujeres en todo el mundo.

Dua Lipa se mostró sumamente afectada por la situación y rompió en llanto en una transmisión en vivo con sus fans.

"He estado un poco angustiada, preguntándome si esta es la decisión correcta, porque muchas personas están sufriendo”, dijo la intérprete de “New Rules” en referencia a que ahora todos están viviendo una verdadera crisis por el coronavirus.

PUEDES VER: Dua Lipa llora por filtración de su disco antes de su lanzamiento

Dua Lipa también tuvo experiencias con el acoso.

Una vez que la misma Dua adelantó su disco, salieron a la luz algunos problemas por los que muchas mujeres han pasado o pasan: el acoso.

La canción titulada “Boys will be boys” cuenta la historia sobre una chica que sentía miedo cuando caminaba sola por la calles y los hombres se le acercaban.

"Es algo natural para nosotras volver a casa caminando antes de que se haga de noche, con las llaves en la mano cuando hay chicos cerca", dice Lipa en la primera parte de la canción.

PUEDES VER: Hwasa de MAMAMOO sorprende a los fans con colaboración junto a Dua Lipa [VIDEO]

En una entrevista con la BBC, la intérprete británica contó su desagradable experiencia cuando los chicos le gritaban obscenidades tanto a ella como a otras mujeres.

“Recuerdo que cuando volvía a casa, especialmente en invierno, me quedaba paralizada de miedo cuando me bajaba del autobús y me cruzaba con los chicos que iban en bicicleta por el bloque, gritándole cosas a las chicas”.

“Quiero que mis fans más jóvenes se sientan representadas y que sepan que todas pasamos por esas mismas cosas”, añadió.

Dua Lipa estrena video de “Break My Heart”

Tras la filtración de su álbum Future nostalgia, Dua Lipa estrenó el video de “Break My Heart”. La joven artista compartió el clip a través de su cuenta de Instagram y YouTube.