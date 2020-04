Tatiana Astengo se molesta con peruanos que incumplen cuarentena por coronavirus

La cuarentena y aislamiento social obligatorio para evitar el contagio masivo por coronavirus son acatados por la gran mayoría de peruanos. Sin embargo, hay otros que incumplen esta norma y transitan como si no existiese una pandemia, hecho que ha indignado a la actriz Tatiana Astengo.

En su cuenta oficial de Twitter, Tatiana Astengo compartió un post de Augusto Rey, el cual mostraba unas fotos de mercados siendo concurridos masivamente en pleno estado de emergencia por el brote de coronavirus en el Perú.

“Mientras la gente siga circulando así por la calle, el virus también lo seguirá haciendo. Difícil que la cuarentena termine pronto”, expresó.

Ante esto, Tatiana Astengo amplió lo expuesto por Rey con esta reflexión, demostrando su malestar: “¡Buen trabajo! ¡Sigan saliendo! Sigan sin tomar distancia social, sigan sin quererse. La cuarentena va a ser larga #quedateencasa”.

Tras la publicación en Twitter, muchos usuarios hicieron eco de la indignación de Tatiana Astengo, y no dudaron en criticar a los peruanos que no están acatando el aislamiento social obligatorio, a fin de impedir el avance del coronavirus en nuestro país.

“¿Cómo explicarles? ¿Cómo hacerles entender? Se siente tanta frustración. Algún psiquiatra que nos explique por qué este comportamiento, por favor”. “La ignorancia dura hasta que aparece un caso en la familia”. “Tatiana, es increíble cómo las familias no pueden organizarse y hacer una compra grande, esto es todos los días. No me creo nada que sea gente pobre y necesitada. Es gente que se cree viva y aprovecha para salir”.

Viendo estos comentarios, Tatiana Astengo respondió a sus seguidores con un corto pero directo mensaje sobre los peruanos que siguen saliendo a las calles sin acatar la cuarentena y poniendo en peligro sus vidas como las de los demás: “Cero amor propio”.