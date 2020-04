Rodolfo Gaitán Castro responde a críticas por bono de 380 soles para artistas en cuarentena

El reconocido músico nacional Rodolfo Gaitán Castro se ha mostrado muy incómodo con los comentarios hechos por la periodista Patricia Salinas. Ella cuestionó la entrega de un bono de 380 soles para los artistas, quienes, tras el brote de coronavirus en el Perú, se han visto sumamente afectados en el plano económico.

Rodolfo Gaitán Castro leyó las palabras de a periodista en mención en una revista de circulación nacional, columna que no fue en lo absoluto de su agrado.

PUEDES VER Vizcarra anuncia nuevos beneficiarios del bono S/380

Estado peruano dará bono económico a artistas independientes que no tienen ingresos durante cuarentena por COVID-19.

“Sepa usted que la gran mayoría de artistas del Perú no se parecen, ni mínimamente, económicamente hablando, a sus referentes Alejandro Sánz, Fito Páez, Gian Marco o Christian Meier y no necesariamente por falta talento ni mucho menos”, comenzó diciendo el cantante en su publicación de Facebook.

Acto seguido, Rodolfo Gaitán Castro describe que la situación económica del artista peruano, salvo grandes excepciones, es bastante precaria.

“La gran mayoría de mis compañeros artistas, de todos los géneros (musicales), en Lima y en todos los rincones de nuestra Patria, viven del día a día. Basta con unos días sin hacerlo para inmediatamente pasar a formar parte de la población más vulnerable de nuestro país”, reveló Rodolfo Gaitán Castro.

PUEDES VER Bono de 380 soles: Gobierno incluirá a algunos artistas en el padrón oficial

Y agregó: “Siempre se las buscaron (oportunidades de trabajo). Ellos no son los vagos de la ciudad ni de los pueblos del Perú; ellos luchan día a día y de sol a sol, porque no cuentan con un sueldo, ni seguro, ni beneficios sociales que los amparen”.

Rodolfo Gaitán Castro responde a críticas por bono de 380 soles para artistas.

Luego de esto, Rodolfo Gaitán Castro finalizó su alegato con palabras dirigidas hacia la comunicadora.

“Hoy no hablo por mí, sino por mis hermanos artistas que ya no tienen qué llevarse a la boca. Su falta de conocimiento al respecto, denota que usted no conoce no solo las necesidades de los artistas, sino del pueblo. Su falta de empatía y solidaridad es increíble”.

Rodolfo Gaitán Castro aseguró que muchos artistas peruanos están dentro de la "población más vulnerable" del país.

Sentenció que en el futuro no desea ser llamado a su programa: “No quiero ser más su invitado mientras no reconozca a plenitud el valor de mis hermanos artistas ‘invisibles’. Yo no quiero más ni mucho menos pertenecer a la élite de sus invitados”.