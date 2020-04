Robert Downey Jr. revela que amigos de su familia han muerto por coronavirus

Robert Downey Jr., uno de los actores más célebres de Hollywood, publicó un mensaje revelador acerca de su actual situación en plena crisis sanitaria por la expansión del COVID-19.

A través de su cuenta de Facebook, el intérprete aprovechó para agradecer los saludos que recibió este sábado 4 de abril, fecha en que cumple 55 años. “Primero, quiero dar las gracias por todos los saludos de cumpleaños. Los valoro mucho”, inició su publicación.

La reveladora publicación de Robert Downey Jr. en Facebook.

Sin embargo, su pronunciamiento se concentró, sobre todo, en las consecuencias que ha tenido la pandemia del coronavirus en su entorno más cercano.

“Como muchas otras, en nuestra familia hemos perdido amigos y conocidos durante las últimas semanas. La restricción de congregarse y llorar a nuestros fallecidos, como lo hacíamos antes, ha sido muy dura. Cuando llegue el momento propicio, haré un homenaje a quienes se han ido”, reveló el actor.

Robert Downey Jr. ha cumplido 55 años y agradeció a quienes le han enviado saludos. (Foto: Instagram)

Junto a su mensaje, Robert Downey Jr. incluyó una fotografía donde se le ve utilizando una indumentaria de protección. La imagen lo muestra con las manos envueltas en unos guantes y portando una mascarilla blanca que le cubre buena parte del rostro. Así, no quiso terminar su publicación sin motivar a sus admiradores a que compartan sus experiencias en este duro período.

“Me he visto motivado a idear algunas nuevas maneras de comunicarme con todos ustedes. ¿Quizá dar voz a sus frustraciones y experiencias durante este difícil momento? Hoy, Maya Angelou habría cumplido 92 años, y nunca he estado tan de acuerdo con su sabiduría sobre esto: ‘no hay agonía más grande que una historia no contada dentro de ti’”, agregó.