Actriz y escritora Patricia Bosworth falleció a causa del coronavirus

Patricia Bosworth, actriz y periodista norteamericana, murió a los 86 años debido a complicaciones de salud desatadas por el coronavirus. El lamentable hecho sucedió en un hospital de Manhattan.

Así lo reportó la asociación Actors Studio, de la cual formaba parte la artista. La información, además, fue confirmada por Fia Hatsav, su hija, en declaraciones para el diario New York Times.

Patricia Bosworth nació en 1933. Su vida dio un giro cuando dejó el cine para dedicarse a la escritura. (Foto: Getty)

Como se recuerda, la vida de Patricia Bosworth estuvo siempre vinculada al arte. En 1959 participó en la película Historia de una monja, dirigida por Fred Zinnemann, donde compartió escenario con Audrey Hepbum, célebre actriz de la época dorada de Hollywood.

Asimismo, durante aquellos años tuvo un constante acercamiento con los íconos del cine norteamericano. Aprendió directamente de Marlon Brando, Paul Newman y Marilyn Monroe, tres figuras centrales en su carrera.

Patricia Bosworth (izquierda) junto a Audrey Hepburn (derecha) en la película Historia de una moja, estrenada en 1959.

Sin embargo, hacia finales de los sesenta su vida dio un giro inesperado. Patricia Bosworth decidió dejar la vida frente a la cámara para dedicarse a la escritura, y más precisamente a la elaboración de biografías sobre los artistas que más admiraba.

Así, además de actriz, fue autora de una amplia obra que mezcla el relato biográfico con la investigación periodística. Sus libros han registrado la vida de celebridades inolvidables. En 2001 publicó una biografía sobre Marlon Brando. Una década más tarde, otra sobre Jane Fonda; y un año después, en 2012, otra sobre John Wayne.

Pero Patricia Bosworth también se encargó de plasmar su vida en las páginas de sus obras. Con ello, publicó en 1998 “Anything Your Little Heart Desires: An American Family Story”, y en 2017 “The Men in My Life: A Memoir of Love and Art in 1950s Manhattan”, dos libros de memorias.