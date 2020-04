Melcochita preocupado por su hijo con coronavirus: “Me siento mal, con depresión”

Melcochita confesó que se siente deprimido porque Pablo Villanueva Jr., su hijo mayor, contrajó coronavirus en Nueva York, Estados Unidos.

Lejos de hacer reír, el cómico peruano se puso serio y con el rostro cabizbajo comentó la dura situación que afronta su hijo mayor por el COVID-19, en una entrevista para Magaly TV, la firme.

Melcochita deprimido porque su hijo tiene coronavirus

“Sí, me he comunicado con él (su hijo), lo llamo dos o tres veces al día. Estoy muy preocupado porque él está joven todavía. Es mi primogénito. Me siento mal, con depresión por todo lo que está pasando”, expresó, con la voz un tanto entrecortada.

Melcochita explicó que lo que más le preocupa es la falta de atención en los hospitales de Estados Unidos, pues debido a ello su hijo no puede recibir ningún tratamiento médico para el coronavirus.

“Me están diciendo que en los hospitales no atienden, que debes quedarte en tu casa y si te sientes demasiado mal recién te atienden. No sé que es lo que está pasando. Parece que quieren...”, comentó el cómico en el enlace con Magaly TV, la firme.

Como se sabe, Nueva York es una de las ciudades con mayores casos de coronavirus a nivel mundial, por lo cual los centros de salud no se dan abasto para atender a todos los enfermos en dicho lugar.

Hijo de Melcochita pide cumplir cuarentena por coronavirus

En un enlace en vivo con Magaly TV, la firme, el hijo de Melcochita les recomendó a todos en el Perú acatar la cuarentena para evitar más muertes por coronavirus.

“Yo le pido a la gente que por favor le haga caso al Gobierno. Si los encierran hoy es para que no falte nadie mañana”, señaló Pablo Villanueva Jr.