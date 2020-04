Claudia Schiffer habla sobre el acoso sexual que existe en el modelaje

Claudia Schiffer fue considerada una de las jóvenes alemanas más solicitadas de la década de los 90. En aquella época, la famosa, que está a poco de cumplir 50 años, gozaba de gran fama y riqueza, ya que la revista Forbes la catalogó como una de las modelos más cotizadas, con una fortuna de 100 millones de dólares.

Además, formó junto con Naomi Campbell y Cindy Crawford el trío de las más famosas supermodelos de los años noventa.

Claudia Schiffer fue la figura de grandes campañas de marcas mundiales.

En la actualidad, Claudia Schiffer lleva una vida más tranquila junto a sus tres hijos adolescentes y su marido, el director de cine Matthew Vaughn.

Sin embargo, la modelo alemana concedió una entrevista para la revista Elle donde habló sobre el lado oscuro del mundo de la alta costura.

"Nuestra portada de mayo se realizó antes de la crisis actual, pero esperamos que la supermodelo Claudia Schiffer ofrezca un momento de alegría y distracción. Modelo durante 30 años, ahora con 49 años, reflexiona la ola de los noventas y sus planes para el futuro”, se lee en la publicación de Elle en Instagram que estuvo acompañada de la nueva tapa de la revista donde, obviamente, apareció Claudia.

Claudia Schiffer en la portada de la revista Elle.

En la extensa entrevista, la celebridad se refirió el acoso sexual que existe en la industria del modelaje.

“Lo he visto y no es agradable. No solo sexual, también de abuso de poder. Lo he visto muchas veces y tomé nota de que no quería trabajar con esa gente nunca más. Y no lo he hecho”.

Claudia Schiffer contó el acoso y abuso que existen en la industria del modelaje.

Asimismo, Claudia Schiffer dejó en claro que, a pesar de haber vivido rodeada de lujos, no desearía volver al pasado.

“Recibí cumplidos maravillosos. Pero cuando llegas al siguiente nivel, avanzas. No tienen que decírtelo (que eres guapa) durante toda tu vida. Es un recuerdo agradable, pero llega la siguiente generación y cedes el testigo (da oportunidad a otra persona)".

¿Cómo descubrieron a Claudia Schiffer?

Claudia Schiffer fue descubierta por un cazatalentos a la corta edad de 17 años mientras se encontraba en una discoteca de Düsseldor. Posteriormente, la modelo firmó una campaña para Guess fotografiada por Ellen von Unwerth.

Desde aquel momento, la carrera de la alemana subió como la espuma.