Carlos Rivera admite que sus fans confunden las letras de sus canciones

Carlos Rivera ofreció un concierto a través de su cuenta de Facebook para poder entretener a sus fanáticos de diversos países, que están confinados en sus hogares a causa del coronavirus.

Sin embargo, durante la emisión el cantante hizo una peculiar revelación, pues contó que la mayoría de sus fans interpretaban de manera incorrecta sus temas musicales.

“Quiero aprovechar este escenario para poder aclarar algunas de las letras de mis canciones [...] A lo mejor es mi culpa, porque no canté la canción como deber ser o me refiero a que no se entendió como tenía que ser y se malinterpretan algunas frases”, dijo el mexicano con buen humor.

Carlos Rivera señaló que las equivocaciones son sobre todo en tres canciones de todo su repertorio: "Sería más fácil”, “Fascinación” y “Gracias a ti”.

Para ser exactos, el ganador de La Academia tercera generación no pronunció bien algunas palabras y vocales, lo que ha ocasionado confusión en el público.

En el tema “Sería más fácil”, explicó el cantante, se dice la frase “a ti se te olvidó que yo iba ayer”, cuando la palabra final correcta es “llegar”.

Otro de sus piezas populares es “Gracias a ti”, donde los fans corean la oración “podré seguir y valió la pena hacerlo”, cuando el tiempo verbal exacto es “pude”.

Carlos Rivera reconoció que este error es su responsabilidad: “¡Todo mundo la canta mal! Y es culpa mía y de mi amigo José Luis Roma, porque acentúamos muy mal esa palabra, ya que digo ‘pude’; pero de ahora en adelante todos cantemos bien”.

Carlos Rivera

La última canción que provoca confusión es “Fascinación”, pues cuando el artista pronuncia la palabra “flotar” extiende las manos y sus seguidores creen que se refiere a “volar”.

El intérprete tomó con humor todas estas equivocaciones, pues la razón del concierto era disfrutar de un momento agradable con el público. Por ello, interpretó otros temas como “Me muero” y “Que lo nuestro se quede nuestro”.

Hacia el final de concierto, Carlos Rivera no quiso dejar pasar la oportunidad de enviar un mensaje de aliento por la crisis que viven diferentes países por el coronavirus.

“Hay que estar alegres, felices, contentos, positivos, con el ánimo de que todos vamos a estar bien, que todos vamos a estar sanos y que vamos a saltar este obstáculo”, expresó.