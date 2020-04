Belinda lloró cuando Christopher Uckermann terminó la relación [VIDEO]

Belinda suele ser muy hermética a la hora de dar información sobre sus relaciones sentimentales. La cantante española, nacionalizada mexicana, habló por primera vez de uno de sus amores del pasado.

Durante una entrevista con Daniel Sosa, un conocido youtuber, la intérprete de “Bella traición” reveló algunos detalles de cómo fue su romance con Christopher Uckermann, exintegrante de la desaparecida agrupación juvenil RBD.

PUEDES VER: Belinda y Maluma cantan romántica canción durante cuarentena [VIDEO]

Belinda y Christopher Uckermann fueron nuevo cuando grababan la novela Aventuras en el tiempo.

Belinda se refirió abiertamente sobre ‘Chris’, su pareja protagónica en Aventuras en 2001.

Para aquella época, ella tenía 12 años y él 14, y la cantante confesó que el actor le dio su primer beso.

Christopher Uckermann terminó la relación con Belinda.

“El mío fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar”, contó Belinda.

“Chris y yo éramos novios de chiquitos (…) Cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en ‘Aventuras en el tiempo’ de hecho, y de repente ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas'”, recordó entre risas.

Belinda y Christopher Uckermann

“Lloraba, lloraba y lloraba. Al día siguiente no quería ir a llamado, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero a ahorita”.

Belinda aclaró que ese tema ya quedó en el pasado y que todo está perdonado, ya que fue un amor de niños.

Belinda y su acercamiento con Jared Leto

Tras declararse pandemia mundial por el coronavirus, muchos artistas han optado por mantener conversaciones entre ellos a través de Instagram Live para entretener a sus seguidores. Este fue el caso de Belinda y Jared Leto, quienes hablaron de sus pasatiempos durante la cuarentena.