Bad Bunny y Gabriela Berlingeri decidieron invertir su tiempo de aislamiento ante el coronavirus para sorprender a los fans del ‘Conejo malo’.

En esta ocasión, la pareja puertorriqueña grabó, este sábado 4, el tema titulado “En casita".

PUEDES VER Bad Bunny difunde video besando a su novia vestido de drag queen [VIDEO]

Desde su propio domicilio en Puerto Rico, el intérprete de “Te boté” produjo esta nueva canción con el fin de pedir a sus seguidores acatar la cuarentena y así evitar la propagación del Covid -19.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri. Foto. Instagram

Este tema está disponible en la plataforma de Soundcloud, que es donde Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, se inició en el mundo musical.

“Yo que te quería ver / pero no se va a poder / toca quedarme en casa, casa / porque si no viene el viru’ y nos mata”, señala Bad Bunny en parte de la letra, a lo que su novia responde con las mismas palabras, no sin antes pedir intervenir en la canción. “Ay, yo quiero cantar una, please”, señala la modelo.

Bad Bunny. Foto: Soundcloud

Esta canción viene acompañada de una imagen en la que se puede ver a Martínez Ocasio siendo abrazado por Berlingeri, con una “alerta de emergencia” al medio de la foto. En ella se lee “Evitemos el contagio, nuevo toque de queda de 7 p. m. a 5 a.m.”.

Hasta el momento, “En casita” tiene más de 726 000 reproducciones y 27 000 reacciones.

“Muy buen tema”, “toca quedarme en casa”, “quiero que el virus se vaya”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Soundcloud.