Aracely Arámbula desmiente que matrimonio con Luis Miguel la benefició

Aracely Arámbula, quien se divorció de Luis Miguel en el 2009, hizo varias revelaciones en una entrevista publicada recientemente por la revista People En Español. La actriz contó, entre otras cosas, que el romance que vivió con el ‘Sol de México’ no la benefició en su carrera.

“Gracias a Dios he tenido la fortuna de protagonizar desde el 97 y pues ya tenía mi gente, mi carrera. Yo ya era protagonista antes de tener a mis hijos, luego los tuve y después de mis hijos sigo protagonizando", explicó la experimentada intérprete de 45 años.

PUEDES VER Daniela Luján: la historia detrás del reemplazo de Belinda en Cómplices al rescate

Por otro lado, celebró el hecho de seguir realizando papeles protagónicos. “Es una gran fortuna que a estas alturas de la vida me siga permitiendo protagonizar esta serie La doña 2 y yo soy muy feliz”, dijo. En el reparto también se encuentran Danna Paola y David Chocarro.

Relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

Como se recuerda, Luis Miguel y Aracely Arámbula contrajeron matrimonio en el 2005. Como fruto de su unión, tuvieron dos hijos: Miguel, en el 2007, y Daniel, en el 2008. El mayor celebró sus trece años el pasado 1 de enero al lado de su madre.

PUEDES VER Ester Expósito y el apasionado beso que confirmaría relación con Alejandro Speitzer [FOTOS]

Durante estas fechas, la relación familiar no se habría mantenido de la mejor manera, pues ‘La Chule’ indicó que no extrañaba nada del cantante y que este no se comunicó con su hijo ni con ella para saludar. Agregó que no se arrepientía de haber vivido una relación junto a él.

Cinco días después, Aracely Arámbula también celebró su cumpleaños. En aquella ocasión, la actriz sorprendió con una sesión de fotos en donde lució un atrevido disfraz correspondiente al capítulo uno de la última temporada de La Doña.

PUEDES VER Así se divirtió Ester Expósito durante sus vaciones en México junto a Alejandro Speitzer [VIDEO]

Todo parece indicar que ‘La Chule’ mantiene su vida al margen de Luis Miguel y que la enfoca en sus hijos. En su charla con el referido medio también confesó que no ve la popular serie al lado de ellos porque aún se encuentran “muy chiquitos”.