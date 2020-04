Anuel AA se sinceró con respecto al lanzamiento de su nueva canción llamada “3 de abril”.

El novio de la también cantante Karol G compartió en sus redes sociales la razón por la que nombró a su último tema de esa manera: fue el primer día que estuvo en la cárcel.

El artista puertorriqueño publicó fotos y videos con los que narró cómo fueron esos momentos, así como recalcó lo que le dijeron los agentes policiales cuando lo intervinieron.

Anuel AA siendo llevado a prisión. Foto: captura

“Los que me arrestaron cuando me pusieron las esposas me dijeron ‘se te acabó la carrera ca***n’ y se empezaron a reír de mí. Los odié toda mi vida, hasta ahora, porque gracias a esa humillación me obligué yo mismo a no volver a fracasar nunca más en la vida”.

Cabe recalcar que Enmanuel Gazmey, verdadero nombre de Anuel AA, ingresó a la cárcel el 3 de abril del 2016, debido a que junto a sus amigos (Jorán Torres Rosario, Luis Malpica Negrón y Ángel Emmanuel Giovanni Bermúdez Cappel) se le encontró tres armas de fuego, una de ellas era robada, y demás piezas para disparar. Los cuatro cumplieron una probatoria federal por robo de un automóvil a mano armada.

Por su parte, haciendo referencia a este pasaje de su vida, Anuel AA invita a sus seguidores a que escuchen su nuevo tema en el que aborda un momento de su vida del cual señala arrepentirse.

Hasta el momento, “3 de abril” cuenta con casi 9 millones de reproducciones en Youtube.