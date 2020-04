Anahí de Cárdenas: “Me quedé un poco resentida con la música”

Anahí de Cárdenas compartió con sus seguidores el clásico #DesayunoJaponés que suele publicar en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la actriz comentó que se ha sentido un poco ansiosa. Ella recordó cuando quiso incursionar en la música y grabó un disco. Sin embargo, lamentó que dicho proyecto no logró tener el éxito que ella deseaba.

“Hace muchos años hice un disco, en el 2014 aproximadamente, lancé un disco con un par de sencillos. Yo estaba muy ilusionada con mi disco, con mi música y con el giro que estaba planeando para mi carrera. Pero no llegó a nada, no tuve una estrategia, tuve mala suerte y fue pues, las cosas como son”. mencionó.

Asimismo, contó que pese a que su música logró estar en las radios, no pudo obtener una gran acogida.

“Y eso que mi música se escuchó en radios, en televisión, la presté para películas y para series. Nunca llegó a ningún lado, porque no tenía las herramientas, la gente con la que me junté no fue la ideal, no voy a rajar ni mucho menos, pero no se dio como yo quise que se dé", reveló.

Finalmente, Anahí de Cárdenas indicó que no logró tener suerte en el campo musical y que muchas veces le cerraron las puertas de ese mundo.

"De todas formas me quedé un poco resentida con la música y compuse un par de temas luego de eso, pero era como si tuviese un bloqueo muy grande con mi música. No me salía nada y cada vez que llamaba a alguien para producir, para cantar o lo que fuera, me encontraba con puertas cerradas”, lamentó.