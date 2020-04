Alejandra Baigorria responde acusaciones de ser escogida “a dedo” para fabricar mascarillas

Alejandra Baigorria ha revelado que sus talleres textiles están trabajando sin parar para producir mascarillas, las cuáles dona a las poblaciones más vulnerables a causa del brote de coronavirus en Perú. Sin embargo, usuarios en redes sociales cuestionaron si la empresa de la chica reality fue escogida “a dedo” por el municipio para realizar estas funciones.

En Twitter, algunos dejaron entrever diversas sospechas respecto a que Alejandra Baigorria esté produciendo mascarillas en plena cuarentena y aislamiento social obligatorio a causa del coronavirus en el Perú.

Usuarios en Twitter critican a Alejandra Baigorria por fabricar mascarillas.

“Parece que algunas empresas en Gamarra sí están fabricando. Vi en televisión que la empresa de Alejandra Baigorria está fabricando mascarillas, regalándolas vía la Municipalidad de La Victoria”.

En tanto que otro usuario: “¿El sector textil no está en las excepciones para trabajar en la cuarentena? ¿Cómo hace (Alejandra) Baigorria? ¿Ella las produce y distribuye? Fabricar a escondidas no es bueno para nadie”.

Mientras que otro fue más allá involucrando al burgomaestre de La Victoria: “Toda la razón. Ninguna empresa del sector textil está trabajando ¿Cómo así se contrató a Baigorria? ¿Fue a dedo? Tienen mucho que decir sobre esto @George_Forsyth @muni_lavictoria @AleBaigorria”.

Pero, Alejandra Baigorria no fue ajena a estos comentarios, las cuales la incomodaron por poner en duda la fabricación de mascarillas y la donación de estas, por lo que envió una contundente respuesta buscando despejar cualquier tipo de cuestionamientos.

Alejandra Baigorria revela que donará mascarillas para poblaciones vulnerables por coronavirus.

“Yo no he sido contratada. He puesto al servicio mis máquinas y materia que ya tenía. En otras palabras, yo estoy regalando un lote de mascarillas a la población vulnerable con mí plata, pagándole yo a mí personal. La Municipalidad de La Victoria me ayuda a hacerlo posible”.

Pero, no contenta con esto, Alejandra Baigorria le sugiere a los usuarios, de manera elegante, mantenerse en sus casas para evitar la propagación del coronavirus.

Respuesta de Alejandra Baigorria a críticas por fabricación de mascarillas.

“Hay que ayudar en lo que podamos. Ayer entregamos el primer lote a bomberos y militares. Y si no puedes ‘hacer nada’, quédate de casa. Con eso haces mucho”, sentenció Alejandra Baigorria.